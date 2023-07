Si scontra con l'auto contro un mezzo dei lavori sulla A24,morto

Si chiamava Francesco Di Cosimo, aveva 42 anni ed era di Ripi (Frosinone): è lui la vittima di un incidente stradale avvenuto ieri lungo l'autostrada A24 Roma - Teramo nel tratto tra Castel Madama e Tivoli. L'automobilista è morto durante la notte nel policlinico Gemelli di Roma dove era stato trasportato ieri pomeriggio in eliambulanza, con codice rosso. Francesco Di Cosimo viaggiava al volante di un'Audi A6 che si è scontrata con un mezzo impegnato nei lavori di manutenzione dell'autostrada. L'impatto è stato talmente violento che è stato necessario bloccare il traffico per consentire ai soccorsi di intervenire ed estrarre il ferito. Il traffico è rimasto bloccato generando code talmente lunghe che dalle auto sotto al sole sono partite varie chiamate al 112.

Trasferito con prognosi riservata al Gemelli è stato stabilizzato ma le ferite riportate nell'impatto erano talmente gravi da non lasciargli scampo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA