Roma: ok il primo test, poker alla Boreale

La Roma vince la prima amichevole della stagione. Batte 4-0 la Boreale (società di Eccellenza romana) nel test di questa mattina a Trigoria. Due tempi da 33 minuti ciascuno con il primo finito sul parziale di 1-0 per i giallorossi che hanno trovato la rete con Pagano, centrocampista proveniente dalla Primavera e che Mourinho ha promosso in prima squadra durante il ritiro.

Lo Special One parte con il 3-5-2, lasciando in panchina solo Smalling tra i big a disposizione. Gli altri tutti dentro, compreso Dybala, in campo dal primo minuto con Belotti. Per Aouar c'è anche la prima da titolare che si è chiusa nella ripresa con il gol del poker quasi allo scadere. In mezzo le reti di Solbakken (entrato nel secondo tempo per la Joya) ed El Shaarawy, bravo a recuperare il pallone al limite dell'area di rigore e calciare a giro.

Nella ripresa Mourinho ha provato anche il 4-3-3, in attesa che da lunedì si aggreghino al gruppo i nazionali (Rui Patricio, Spinazzola, Celik, Ibanez, Pellegrini). In panchina, invece, si è visto anche Kristensen, da ieri pomeriggio ufficiale il suo acquisto. Il terzino non era disponibile per giocare, ma è voluto comunque essere vicino alla squadra nel primo test stagionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA