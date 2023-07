Rissa e coltellata a Montalto di Castro, nei guai un 23enne

Rissa sul lungomare di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Preso il responsabile del ferimento del giovane finito in ospedale con una coltellata al fianco. Si tratta di un 23enne viterbese già noto alle forze dell'ordine. I fatti risalgono alla notte tra venerdì e sabato scorsi, quando 5 giovani per futili motivi hanno dato vita ad una rissa all'interno di una discoteca sul litorale di Montalto.

Lite che è poi degenerata in strada quando il personale di sicurezza ha allontanato i ragazzi dal locale. Infatti, appena usciti, nelle mani del 23enne accusato, è comparso un coltello con il quale avrebbe ferito al fianco uno dei suoi avversari.

Il giovane ferito in maniera superficiale è stato trasportato all'ospedale di Civitavecchia, dove i medici gli hanno suturato il fianco. Per il 23enne viterbese responsabile dell'aggressione, oggi su disposizione della procura di Civitavecchia è scattata la denuncia in libertà, per lesioni personali, in abbinamento ad un divieto di ritorno nel comune di Montalto per tre anni, emesso dal questore di Viterbo.



