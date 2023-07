Missione di Roma nelle zone alluvionate, 'supporto e sorrisi'

Cinque settimane di missione tra Cervia e Ravenna, ogni settimana 30 persone nuove mandate sul posto per un totale - compresa la macchina organizzativa - di 180 operatori, due terzi vigili urbani e un terzo dipendenti capitolini della Protezione civile opportunamente formati e pronti a partire in caso di necessità. È il bilancio della missione 'Aiuti per l'Emilia Romagna' di Roma Capitale, presentato oggi in sala della Protomoteca in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e da tutti i funzionari impegnati negli aiuti agli alluvionati. Un lavoro, ha spiegato il presidente della commissione Protezione civile di Roma Capitale Giammarco Palmieri, in particolare di "continuità amministrativa". "C'erano da gestire tutte le domande per i rimborsi - ha raccontato il direttore della Protezione Civile di Roma Capitale Giuseppe Napolitano - Noi abbiamo portato anche un tratto di bonomia romanesca che ha dato un sorriso a persone trovate nella disperazione. Sono state cinque settimane con momenti di grande difficoltà iniziale ma tutti hanno dato la migliore prova di sé. Ora comincia la gestione commissariale - ha concluso - e se il commissario ne avrà bisogno non credo che il sindaco farà mancare il suo contributo".

Le conclusioni al sindaco Gualtieri: "Per noi è motivo di orgoglio sentire che siete stati utili, che avete aiutato una terra amica in un momento difficilissimo - ha affermato - Complimenti a voi e a chi ha organizzato, nella consapevolezza che c'è ancora tanto da fare per essere vicini alla Romagna. Un evento che ormai ci parla dell'ordinarietà delle conseguenze del cambiamento climatico. Roma coordina la Colonna mobile della Protezione civile, esprime il 25 per cento della sua forza.

Dobbiamo essere all'altezza di questa responsabilità. Non si fanno queste cose solo con le ordinanze ma con la vostra professionalità che va oltre ogni statistica, e si sviluppano rapporti umani e civili. L'Italia è il Paese dei Comuni - ha concluso il sindaco - e la solidarietà ci rende tutti più forti".



