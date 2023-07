Carceri: maxi rissa tra detenuti a Civitavecchia

Una maxi rissa avvenuta ieri sera nel carcere di Civitavecchia ha coinvolto 52 detenuti. Lo denuncia Massimo Costantino della Fns Cisl che riferisce come per sedare la rissa sia stato necessario richiamare in servizio tutto il personale dell'Istituto penitenziario. Secondo il sindacalista nel carcere di Civitavecchia "eventi critici" continuano a registrarsi nel Circuito di media sicurezza o nelle sezioni che accolgono detenuti reclusi per reati cosidetti " comuni" che vanno dalla rapina, allo spaccio di droga alla ricettazione. Le 11 unità di personale che verranno assegnate al termine 181° corso allievi agenti, secondo Costantino, non saranno sufficienti a far fronte alla grave carenza di personale dell'istituto che è attualmente di circa 60 unità.

In generale, riferisce il sindacato, negli istituti penitenziari della regione Lazio attualmente mancano 836 unità di personale di polizia penitenziaria, a fronte di un sovraffollamento che cresce. Ad oggi sono 6.180 i detenuti reclusi nei 14 Istituti del Lazio, rispetto ad una capienza regolamentare prevista di 5.295. posti. In particolare il carcere di Civitavecchia presenta tassi effettivi di affollamento del 154%.



