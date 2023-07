Al Museo di Fiumicino restauro delle navi durante le visite

Prosegue per i visitatori, al Museo delle Navi di Fiumicino, la possibilità di poter vedere all'opera i restauratori delle navi romane ospitate. "Da alcuni mesi al Museo delle Navi è possibile vedere il relitto Fiumicino 2, la grande navis caudicaria, chiatta fluviale adatta al trasporto delle merci sul Tevere, alla conclusione dell'intervento di restauro che l'ha interessata fin dalla riapertura del museo nell'ottobre 2021 - informa il Parco archeologico di Ostia - La Fiumicino 2 è la più grande dei relitti di Fiumicino: è stato calcolato che le sue dimensioni fossero 19x6,3 m e che potesse trasportare fino a 70 tonnellate di carico. Il trasporto avveniva mediante l'alaggio: gli helciarii trainavano la chiatta lungo il Tevere mediante funi agganciate all'albero della nave".

Ora il cantiere di restauro si è spostato su un altro relitto, la Fiumicino 4, interpretato come piccolo veliero per la navigazione commerciale di piccolo cabotaggio. Come per il restauro della Fiumicino 2, anche in questo caso il restauro avviene all'interno stesso della sala del Museo e i visitatori possono vedere i restauratori all'opera sui legni del relitto.





