Strade e marciapiedi, a Roma maxi-intervento in II Municipio

È partita da un mese la maxi operazione di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi nel Municipio Roma II. Oltre al rifacimento del manto stradale gli interventi riguarderanno anche la pulizia delle caditoie e il ripristino della segnaletica. I lavori sono partiti in via Mangili, via Chelini, via Siacci, via Antonelli, via Sant'Angela Merici, un tratto di via Giovanni da Procida, via di Priscilla, via delle Alpi, via Siracusa, via Corvisieri e viale XXI Aprile da piazza Bologna a via Boni, e alcuni sono già terminati. Lo rende noto il Campidoglio. A seguire saranno interessati tutti i quartieri del Municipio per un totale di circa settanta interventi. I cantieri saranno operativi per lo più in questi mesi estivi, con le scuole chiuse, proprio per incidere il meno possibile sulla viabilità locale e sugli spostamenti delle cittadine e dei cittadini. In totale l'importo previsto è pari a circa 11 milioni e mezzo di euro con fondi municipali.

In particolare, 4 milioni sono stati destinati ad alcuni quadranti del territorio: un milione ciascuno per San Lorenzo-Bologna, Trieste-Africano, Parioli-Pinciano e Flaminio-Villaggio Olimpico. Altri 7,5 milioni sono dedicati nello specifico a singoli quartieri: Africano, Flaminio, Italia, San Lorenzo, Trieste, Pinciano e Parioli.

A questi si aggiungeranno i 5 milioni di fondi per il Giubileo e i 2 milioni per via Pinciana per il rifacimento di marciapiedi e sede stradale con pulizia caditoie con canal jet.

Verranno sostituiti anche i sanpietrini che all'inizio rendono molto avvallata la sede stradale e verrà rifatto l'impalcato.





