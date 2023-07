È morto dopo due giorni all'ospedale Sant'Eugenio di Roma l'uomo di 57 anni che la scorsa domenica pomeriggio si era cosparso di benzina e si era dato fuoco davanti all'abitazione della sua ex a Scauri di Minturno, in provincia di Latina.

Il cinquantasettenne era stato immediatamente soccorso dalla donna, affidato alle cure del 118 e successivamente trasferito d'urgenza in eliambulanza nell'ospedale romano. Sul caso indagano i Carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA