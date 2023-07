File e confusione alla stazione Termini di Roma per lo sciopero sindacale concluso alle 15. Sul tabellone si riporta la cancellazione di più treni. Le corse che non vengono cancellate riportano forti ritardi. File anche alle biglietterie per chiedere rimborsi o cambi di biglietto.

Non si sono segnalate criticità, dal punto di vista dell'ordine pubblico, negli scali ferroviari di Termini e Tiburtina.



