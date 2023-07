Rapì e violentò una 16enne a Latina, sorveglianza speciale

Il 7 maggio scorso è stato arrestato per l'accusa di avere rapito e violentato una ragazza di 16 anni a Latina Scalo. Oggi per lui, Dragos Daniel Marcu, 31enne cittadino romeno, è scattata la misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica sicurezza. Ad emetterla il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Latina.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, grazie anche al racconto della vittima, la violenza sessuale si è consumata nell'area dell'ex zuccherificio: un complesso industriale dismesso da tempo ora in completo stato di abbandono e degrado.

Il trentunenne, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti, avrebbe aggredito in un primo momento il 18enne che si trovava lì con la ragazzina. Quest'ultima, poi, è stata costretta dall'uomo a salire a bordo della microcar della giovane dove è avvenuto lo stupro. Dopo l'aggressione Marcu si è dato alla fuga ma, dopo alcune ore, è stato rintracciato all'interno della Mistrarl, una fabbrica abbandonata della zona di Sermoneta, in provincia di Latina.

Il questore, nella proposta di applicazione della misura, ne ha delineato il quadro della pericolosità sociale e della sua attualità, in considerazione "del perdurare del comportamento antisociale tenuto negli anni dall'uomo", caratterizzato da "gravissime condotte e dalla commissione di fatti penalmente rilevanti, non da ultimi il sequestro di persona e la violenza sessuale nei confronti di una minorenne per le quali lo stesso si trova attualmente ristretto in carcere". Il Tribunale di Roma ha applicato all'uomo la misura di prevenzione con divieto di avvicinamento alle vittime, per la durata di due anni.



