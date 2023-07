Lavoratori Pas, sindacati convocati da Adsp il primo agosto

E' arrivata la convocazione - fissata per il prossimo primo agosto - dei sindacati che rappresentano i lavoratori della società Pas, circa una sessantina tra uomini e donne addetti alla vigilanza privata del Porto di Civitavecchia, importante terminal croceristico e non solo del Mediterraneo. Al centro dell'incontro, sollecitato più volte dai sindacati, ci sarà il tema della esternalizzazione del servizio di sicurezza privata che attualmente, da anni, è svolto 'in house' da Pas che, dopo una azione di risanamento, gode di bilanci in attivo.

Tra i lavoratori, compresi cinque precari storici che speravano nella stabilizzazione, c'è preoccupazione per la 'privatizzazione' del servizio annunciata più volte dall'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro settentrionale (Adsp), tramite il presidente Pino Musolino, e per il rischio che l'esternalizzazione peggiori le condizioni di lavoro.

Proprio oggi - dopo che il dieci luglio, in audizione davanti al consiglio comunale di Civitavecchia, il presidente Musolino sollecitato anche dai consiglieri di maggioranza e opposizione aveva preso l'impegno di convocare i sindacati - è arrivata la lettera di convocazione inoltrata da Adsp ai sindacati Cgil Filcams, Cisl Fisascat, UilTucs, Ugl Sicurezza, Fiom Cgil, Usb Unione sindacale di base e Cobas del Lavoro privato.

L'appuntamento è per le ore dieci del primo agosto presso la sede di Adsp al Molo Vespucci di Civitavecchia. Accolta dunque la richiesta di incontro partita dai sindacati e inoltrata lo scorso 27 giugno. In occasione dell'audizione di Musolino, una rappresentanza di lavoratori Pas aveva risposto alla mobilitazione indetta da Usb, "La perseveranza della nostra azione sindacale e soprattutto la mobilitazione dei lavoratori hanno ottenuto un primo importante risultato. Dopo varie richieste di incontro, è finalmente arrivata la convocazione delle organizzazioni sindacali da parte di Adsp", ha detto Riccardo Petrarolo dell'Unione sindacale di base di Civitavecchia. "Continueremo a sostenere in ogni sede che l'esternalizzazione è del tutto immotivata e a chiedere che tutti i precari della Pas siano stabilizzati una volta per tutte", conclude Petrarolo.



