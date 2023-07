Incidente in A1, Multipla si incastra sotto rimorchio

Traffico rallentato nel tardo pomeriggio sull'Autostrada A1 nel tratto che collega i caselli di Cassino e San Vittore del Lazio a causa di un brutto tamponamento che ha visto protagonista una Fiat Multipla grigia finita con violenza contro il rimorchio dell'autoarticolato che la precedeva.

L'impatto è stato talmente violento che l'automobile è rimasta incastrata tra le lamiere del rimorchio centinato, il cui spigolo è arrivato fin sullo schienale del sedile del lato passeggero.

Il conducente alla guida viaggiava solo ed è per questo che non ci sono stati feriti, oltre al comprensibile spavento. Il camionista si è subito fermato e sul posto, il km 675+100 del tratto che porta a Napoli, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Cassino che hanno effettuato i rilievi, evitando che i disagi per il traffico durassero oltre lo stretto necessario. La situazione è tornata alla normalità



