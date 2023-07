FdI Roma, 'disastro rifiuti, no a termovalorizzatore eco-mostro'

Fratelli d'Italia punta il dito contro la gestione dei rifiuti del sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "È mancata la programmazione e ora demonizzano gli operatori", è l'accusa del gruppo capitolino che questa mattina ha riunito la stampa in via della Greca. Accusa rivolta da FdI anche alla scelta del termovalorizzatore, un "ecomostro" con tecnologia di "25 anni fa".

I consiglieri chiedono anche stop al sistema con cui si 'calano dall'alto' in Ama dei dirigenti esterni che appaiono "come marziani". Per questo il gruppo ha sollecitato la richiesta di un Consiglio comunale straordinario, una commissione Ambiente e Bilancio, lanciando anche una manifestazione per la prossima settimana in Campidoglio.

"Noi non ci rassegniamo al disastro della Giunta Gualtieri in questi primi 18 mesi", ha detto il capogruppo Giovanni Quarzo.

"È sotto gli occhi di tutti la situazione disastrosa dei rifiuti a Roma, e da aprile è peggiorata ancora. Ama si è dimostrata inadeguata ad affrontare la situazione, questi dirigenti presi dall'esterno appaiono come marziani - ha affermato - Ora dai giornali vediamo che già nel prossimo cda si vuole cambiare il dg sempre tramite una società esterna di tagliatori di teste, ma anche se scegliamo mandrake se l'organizzazione e la pianificazione della raccolta non vengono fatte in modo adeguato - ha sottolineato - la situazione non si risolve".

Per Quarzo "la soluzione sono sì gli impianti industriali, ma non con la tecnologia scelta dall'amministrazione con un termovalorizzatore in stile Acerra di 25 anni". Torna quindi la proposta "di un gassificatore e un dissociatore molecolare".





