Dolcevita sur Seine a Parigi chiude, successo per 2/a edizione

Si è conclusa ieri sera con una festa e un grande successo di pubblico la 2/a edizione del Festival Dolcevita sur Seine di Parigi e in contemporanea quella del Festival Nouvelle Vague alla Casa del Cinema di Roma.

La serata finale è stata dedicata alla candidatura della Capitale a Expo2030 organizzata in collaborazione con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unesco e la Fondazione Expo 2030 Roma.

In collegamento da Roma è intervenuto l'assessore alla Cultura Miguel Gotor, che ha ringraziato il Comune di Parigi, rappresentato dal vicesindaco Arnaud Ngatcha, per il forte sostegno alla candidatura romana.

La serata è iniziata con la proiezione di "Ballando ballando" di Ettore Scola e l'orchestrina dei Fratelli Semeraro, seguita da una diretta tra Cedric Klapisch e Marion Barbeau e si è conclusa con una applauditissima performance di Tosca, che ha incantato il pubblico sulle rive della Senna con il suo show "Romana".

Tosca era accompagnata dal violoncello di Giovanna Famulari, dalla chitarra di Massimo De Lorenzi e dal clarinetto di Pasquale Laino. La cantante ha mescolato note e parole tracciando un unico racconto tra le canzoni di Pasolini, Domenico Modugno, Nino Rota e Nicola Piovani, fino a quelle della grande maestra della canzone romana, Gabriella Ferri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA