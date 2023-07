Moto contro auto in sosta,morto uomo in provincia di Latina

Con la sua moto sarebbe finito , per cause ancora da accertare , contro alcune automobili in sosta.

Sembrerebbe questa la dinamica dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio nel territorio di Sermoneta, in provincia di Latina, in cui è morto un uomo di 49 anni. I soccorritori sono intervenuti anche con un'eliambulanza, ma i loro sforzi di salvargli la vita sono stati inutili. Accertamenti sono in corso da parte della polizia locale, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri .



