Tribunale a Bnl,riassumete lavoratori 'ceduti' a Cap Gemini

La cessione del ramo d'azienda dell'Information technology di Bnl Bnp Paribas a favore della Cap Gemini, con circa 250 lavoratori, dell'aprile 2022, è stata dichiarata inefficace dal Tribunale del Lavoro di Roma che ha così ordinato alla banca di ripristinare il rapporto di lavoro con i dipendenti. Nella sentenza, datata 10 luglio, il giudice ha anche condannato Bnl e Cap Gemini al pagamento delle spese di lite e al rimborso fortettario delle spese generali.

Gioiscono i sindacati che avevano promosso l'azione giudiziaria all'indomani dell'annuncio dell'operazione e promosso due scioperi. "Con questa sentenza - fa sapere la responsabile di coordinamento Fisac Cgil Bnl - registriamo una prima importante vittoria che dimostra la giustezza della lotta che abbiamo portato avanti, come coordinamento insieme alla segreteria Fisac, sulla infondatezza di questa cessione di ramo d'azienda". "Il management di Bnl ha operato questa cessione dell'It a Capgemini: una modalità grossolana di risparmio del costo del lavoro, senza al contrario usare gli strumenti previsti dalla categoria sul fronte esuberi e utilizzo del fondo". Ora è in previsione un nuovo pronunciamento del tribunale di Roma per quanto riguarda, invece, la cessione dei sistemi di backoffice di Bnl ad Accenture. "Aspettiamo fiduciosi questo prossimo intervento, che riteniamo essere anch'esso illegittimo e frutto di una stessa errata logica industriale".





