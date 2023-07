Rifiuti: M5s, "tracollo Ama, mille tonnellate di degrado"

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Il tracollo di Ama sotto Gualtieri è ormai certificato. Col fallimento del servizio domenicale pagato a straordinario, ieri la città ha iniziato la settimana immersa in un mare di rifiuti non raccolti che si stima ammonti a oltre mille tonnellate. Mille tonnellate di degrado, ma anche di rischio malattie e incendi, in quella che sarà una delle settimane più calde dell'anno". Così in una nota il consigliere capitolino M5s Daniele Diaco. "Un problema - aggiunge - che forse non riguarda i vicinati di Gualtieri e Alfonsi, dato che loro si limitano a ribadire la presunta necessità dell'inceneritore; anzi, ora diranno pure che vogliono accelerare. Ma non alzano un dito per dare alla città delle soluzioni immediate: si limitano a voler sostituire il dg di Ama, Andrea Bossola. Un cambiamento di facciata che non consolerà i romani esasperati". (ANSA).