Puntasacra Film Fest, grande successo per la seconda edizione

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Si è chiusa con grande partecipazione di pubblico e ospiti la seconda edizione del Puntasacra Film Fest. La manifestazione ideata da Alice nella Città, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, vincitrice dell'Avviso Pubblico Estate Romana 2023 - Riaccendiamo la Città, Insieme ha animato dal 30 giugno al 9 luglio l'Idroscalo di Ostia con dieci giorni di proiezioni gratuite e tanti ospiti, tra cui Jasmine Trinca, Anna Foglietta, Federico Cesari, Carolina Crescentini e Francesco Motta, Elena Sofia Ricci, gli scrittori Alice Urciuolo e Paolo Giordano, il cantante e frontman dei Marlene Kuntz Cristiano Godano e la street artist Laika, autrice anche del manifesto. Ognuno di loro ha aderito al progetto per dare supporto a una manifestazione creata in collaborazione con la regista Francesca Mazzoleni, per portare il cinema, e il bello che il cinema sa raccontare, in un territorio difficile, e per dimostrare che può esserci anche un modo diverso di presentare l'Idroscalo, lontano dai soliti cliché e mettendo al centro le persone che vivono a Ostia.

Tanti anche gli amici presenti all'Idroscalo in queste serate sotto la luna, per abbracciare la comunità locale, da Paola Minaccioni a Andrea Perroni, da Piera Detassis alla produttrice Francesca Cima.

"Dopo la presentazione ad Alice nella Città del documentario Punta Sacra e la proiezione estiva al Floating Theatre avevamo promesso ai giovani dell'Idroscalo di non dimenticarci di loro e che avremmo trovato il modo di renderli partecipi, insieme alla loro comunità, delle scelte culturali che riguardano l'area in cui vivono - spiegano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli -.

Abbiamo risposto all'invito di Silvia Bianchi, tra le giovani protagoniste del documentario, e da allora abbiamo iniziato un dialogo che si è trasformato in qualcosa di concreto che ha portato una luce all'Idroscalo che faremo di tutto perché non si spenga. Diamo fin d'ora appuntamento al prossimo anno". (ANSA).