Militare ucciso a Roma, imputato condannato a 8 anni

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Condannato ad otto anni di cercare, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato a Roma, Mohamed Abidi, tunisino di 33 anni, accusato di omicidio preterintenzionale del caporalmaggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone, morto nel febbraio scorso nel corso di una aggressione in strada. L'imputato era stato fermato in Francia alcuni giorni dopo. Abidi, che ha precedenti per rapina, venne riconsegnato alle autorità italiane grazie ad un mandato d'arresto europeo emesso dai pm di piazzale Clodio. (ANSA).