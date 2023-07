ExtraVillae. Metamorfosi in bellezza, nasce nuovo festival

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Nasce il festival 'ExtraVillae, Metamorfosi in bellezza', una manifestazione trasversale, futuristica e fuori dall'ordinario tra le meraviglie dell'Unesco di Tivoli alla ricerca del concetto di bellezza, declinato secondo le diverse sensibilità artistiche. Dal 16 al 29 luglio Villa d'Este di Tivoli (il prossimo anno anche Villa Adriana) offre un ricco cartellone di eventi, incontri e appuntamenti notturni che spaziano dal cinema alla musica e alle arti visive in luoghi fuori dall'ordinario.

La serata inaugurale dell'evento che illuminerà l'estate di Tivoli è domenica, 16 luglio, con proiezioni a tema e ospiti d'eccezione, ma anche eventi speciali, performance, incontri e serate di musica e immagini. Dalle prime luci del tramonto fino a notte fonda, giochi d'acqua e alberi secolari, esclusivi dj set e labirinti di street food nel parco della Villa. L'evento, realizzato in collaborazione con il Festival Videocittà di Roma, culminerà con la performance dell'artista Quayola, uno dei più importanti esponenti della media-art internazionale, che regalerà al pubblico un inedito concerto audiovisivo. Solo per una notte, gli splendidi giardini di Villa d'Este si tingeranno di atmosfere oniriche e forme in divenire, regalando un'esperienza unica nel suo genere. Il festival continuerà poi il suo ricco programma di eventi e proiezioni, da martedì 18 fino a sabato 29 luglio, e ospiterà alcuni nomi illustri del panorama cinematografico e audiovisivo italiano e internazionale, che incontreranno il pubblico al calar del sole, in una conversazione live che toccherà il tema della bellezza in diverse forme, ripercorrendo la propria carriera, la propria storia personale e svelando i retroscena dei loro film, amatissimi dal pubblico. Gli appuntamenti previsti sono accessibili a tutti, anche grazie alle convenienti tariffe dei biglietti, di appena 3,50. Il progetto 'ExtraVillae' è prodotto dall'istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este, sostenuto dal ministero della Cultura Direzione Cinema e dalla Roma Lazio Film Commission, patrocinato dal Comune di Tivoli e organizzato dalla società Cineventi. (ANSA).