Case occupate abusivamente a Ostia, controlli dei carabinieri

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - I militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, stanno effettuando da questa mattina una attività straordinaria di controllo ad Ostia. Obiettivo è arginare il fenomeno delle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'Ater di Roma e fermare gli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas. "L'intervento, tuttora in corso, a cui partecipa anche la Polizia Locale di Roma Capitale, si inquadra in una più ampio sistema di contrasto al degrado e all'abusivismo, in linea con le direttive del Prefetto di Roma e del Ministero dell'Interno. Nello specifico i Carabinieri stanno controllando una palazzina di viale dell'Appagliatore con l'ausilio di personale dell'Ater e di Areti Spa", spiegano i carabinieri. (ANSA).