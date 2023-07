Assessore Roma, per la Capitale luglio da record per il turismo

"Quest'anno facciamo un test che inquadra i grandi eventi in chiave turistica: a Roma luglio non è mai stato considerato altissima stagione, invece quest'anno sarà da record e batteremo ogni traguardo a livello di turismo, sarà come maggio e giugno. Venderemo oltre 1,3 milioni di biglietti di concerti solo a luglio, anche per questo lavoriamo al massimo per limitare l'impatto sui cittadini. Solo un anno e mezzo fa c'è stata la crisi economica di questa città più grande dal secondo dopoguerra, tra oltre 400 alberghi chiusi e i bauli vuoti a piazza del Popolo". Lo ha detto l'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, nel corso della presentazione de l'Hankook E-Prix 2023 in programma il 15 e 16 luglio, assieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Oggi invece battiamo ogni record unendo un asset classico, il nostro patrimonio monumentale straordinario, con grandi iniziative come la Formula E: abbiamo pensato che farla a luglio sarebbe stata meno impattante per i cittadini e avrebbe dato un motivo in più agli appassionati per venire a Roma - ha aggiunto -. Un appuntamento a cui teniamo molto che unisce la tensione alla modernità di questa città con la sostenibilità e la valorizzazione della specificità dei territori".



