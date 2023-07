Torna a Roma la Festa de l'Unità, il 13 evento con Schlein

"Torna la Festa de l'Unità di Roma, dal 13 al 30 luglio eventi, dibattiti, iniziative e musica dal vivo. Si parte il 13 alle ore 19 dove insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e al segretario regionale Daniele Leodori inaugureremo la Festa con il taglio del nastro. Giornata che proseguirà alle ore 21 con la nostra Segreteria nazionale Elly Schlein". Lo scrive Enzo Foschi, candidato a segretario del Pd Roma. "'Diritti a tutta birra' è lo slogan che - spiega - abbiamo scelto quest'anno. Un po' irriverente, ma sicuramente centrato sugli obiettivi politici che vogliamo darci. Tutela e rivendicazione dei diritti per tutte e tutti, in nome della libertà troppo spesso colpita da provvedimenti e azioni ingiuste e inique delle destre al governo. Torniamo anche quest'anno a Caracalla per due settimane di iniziative politiche, dibattiti nazionali, una festa nel solco dell'estate militante lanciata dalla segretaria nazionale. Lavoro e sviluppo, emergenza climatica, politiche dell'abitare, sanità, Pnrr, autonomia differenziata da una parte, e le questioni della Capitale dall'altra saranno i temi principali della festa. Con il Giubileo alle porte, i tanti cantieri che saranno aperti in citta nei prossimi mesi e le trasformazioni che Roma si appresta a vivere, la Capitale affronterà un processo di rigenerazione dopo tanti anni di immobilismo. Ampio spazio sarà dedicato anche ai rappresentanti romani, consiglieri capitolini e regionali, oltre ai Presidenti dei Municipi. Idee, confronto e proposte, rilanciamo insieme alla città il Pd Roma", conclude.



