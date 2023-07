Lage, Ribot, Frisell, i grandi della chitarra alla Casa del Jazz

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Alla Casa del Jazz è la settimana dei grandi della chitarra. Nello scenario incantevole del giardino di Villa Osio, a ridosso delle Mura Aureliane, nel cartellone di Summertime spiccano tre appuntamenti con i nuovi talenti e i fuoriclasse dello strumento. Si comincia oggi, 10 luglio, alle 21 con Julian Lage in trio con Jorge Roeder al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. Lage, nato in California nel 1987, è considerato uno dei più interessanti giovani chitarristi emersi sulla scena jazz negli ultimi 15 anni. Autentico bambino prodigio, a 12 ha suonato nella cerimonia dei Grammy Awards. Ha studiato musica classica al conservatorio di San Francisco poi jazz alla "Berklee" di Boston dove ha avuto come insegnante Gary Burton, che lo ha coinvolto nei propri gruppi e ne è diventato il mentore. In quel periodo il leggendario Jim Hall lo ha indicato come uno dei maggiori talenti della chitarra da seguire. Nel 2009 ha inciso il suo primo album. Il suo stile, molto originale, sfugge alle classificazioni. Nel 2019 è approdato alla prestigiosa etichetta Blue Note. Il suo ultimo album "View With With a Room" è uscito lo scorso anno. Il 12 luglio è la volta di Marc Ribot nel trio Ceramic Dog con Shahzad Ismaily (chitarra, basso, elettronica) e Ches Smith (batteria), due dei migliori musicisti rappresentativi della nuova generazione della scena rock underground improvvisativa e sperimentale di New York e della California.Ribot (Newark, 1954) Ha suonato in studio e dal vivo con Tom Waits, è stato chitarrista nei Lounge Lizards, ha inciso con Elvis Costello, Marianne Faithfull, Caetano Veloso; ha diretto band come Rootless Cosmopolitans, Shrek, Los Cubanos Postizos. Negli anni 90, insieme a John Zorn, ha fondato il movimento Radical Jewish Culture. Da allora, Ribot è tra i principali interpreti della musica di Zorn, elemento fisso in Bar Kokhba, The Dreamers, Electric Masada. L' ultimo appuntamento, il 13 luglio, è con Bill Frisell in scena con Greg Tardy (sax tenore, clarinetto), Gerald Clayton (piano, organo) e Johnathan Blake (batteria). "Four" è stato eletto miglior disco dell'anno dalla rivista italiana "Musica Jazz" e da molte riviste specializzate internazionali. (ANSA).