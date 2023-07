Incendio in un allevamento nel Viterbese, morti 14mila tacchini

Strage di tacchini nel Viterbese. Un incendio si è sviluppato intorno alle 6 di stamane in località Valle Cupa a Farnese e ha distrutto un capannone di 2mila metri quadri che ospitava un allevamento di tacchini.

All'interno della struttura in quel momento si trovavano 14mila esemplari che, purtroppo sono tutti arsi vivi.

Sul posto 12 unità di personale dei vigili del fuoco di Viterbo, un mezzo pesante, due autobotti e tre mezzi movimento terra giunti appositamente dal comando regionale di Roma.

All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme nella struttura erano già alte, quindi non hanno potuto fare nulla per salvare le bestiole che erano all'interno, tuttavia hanno lavorato intensamente per tutta la mattina per impedire che le fiamme si propagassero al circondario.

Sul posto anche le unità speciali dei vigili del fuoco e il servizio veterinario della Asl regionale.

Presenti anche i carabinieri di Farnese. Ancora da chiarire l'origine dell'incendio.



