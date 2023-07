Giambrone, 'Caracalla piace. E ora arriva Bolle'

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - ''Una bella risposta del pubblico''.

Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell' Opera di Roma, commenta così il successo delle serate proposte finora dal Caracalla Festival e dopo l'exploit di ieri sera con i 4500 spettatori che hanno fatto registrare il sold out per il concerto del grande direttore coreano Myung-Wun Chung, al debutto nel meraviglioso scenario delle Terme con la Nona Sinfonia di Beethoven. E domani 11 luglio alle 21 è in programma il primo di tre appuntamenti da non perdere con la grande danza di Roberto Bolle and Friends (repliche il 12 e 13 luglio). ''Abbiamo proposto quest' anno una formula completamente nuova, un festival multidisciplinare in più spazi, che scopre anche cose un po' nascoste di quel posto meraviglioso che è Caracalla e mi pare che le risposta del pubblico sia positiva anche su proposte non usuali'', dice Giambrone.

Roberto Bolle torna l' 11 luglio a Caracalla per la prima data del tour del suo Gala, che ogni anno riunisce alcune delle stelle più in vista del panorama ballettistico mondiale. Nel Teatro Grande delle antiche terme romane danzeranno tra gli altri Bakhtiyar Adamzhan, dell'Astana Opera; António Casalinho, del Bayerisches Staatsballett; Travis Clausen-Knight, guest internazionale; Valentine Colasante, dell'Opéra National di Parigi. In programma e coreografie di genere classico e moderno di grande impatto: balletti celebri come Il corsaro e Le fiamme di Parigi si alternano a titoli creati da Wayne McGregor, Massimiliano Volpini, Mauro Bigonzetti. Il concerto di Chung, che nell' estate 2021 era salito sul podio al Circo Massimo per dirigere la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, ha fatto registrare ieri lo stesso picco di spettatori delle serate pop con Baglioni, Zucchero e Negramaro proposte dal Caracalla Festival. Molto amato dal pubblico romano, Chung ha diretto orchestra e coro e il cast di voci con il soprano Olga Bezsmertna, il mezzosoprano Sara Mingardo, il tenore Giovanni Sala e il Basso Roberto Tagliavini. Emozionato per il suo debutto a Caracalla anche Ciro Visco, dall' ottobre scorso Maestro del Coro e Direttore della Scuola di Canto Corale dell' Opera di Roma. (ANSA).