Violenza sessuale vicino Roma, fermato 32enne

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - E' stato fermato un 32enne, cittadino nigeriano, accusato dello stupro di una ragazza di 18 anni avvenuto il 12 maggio scorso ad Anzio, centro del litorale laziale. L'uomo è stato bloccato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e dai colleghi del commissariato di Anzio-Nettuno, coordinati dalla Procura di Velletri. Il 32enne, con precedenti specifici, è stato fermato presso la stazione ferroviaria di Aprilia mentre attendeva in banchina un treno diretto a Roma.

Nei confronti dell'indagato vengono contestati anche i reati di lesioni e rapina. La ragazza venne bloccata in strada, mentre faceva rientro a piedi a casa, sulla Nettunense. L'uomo l'ha, poi, spinta in una zona isolata, all'interno di una baracca, e lì si sarebbe consumata la violenza. (ANSA).