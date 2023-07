Lavoratori sicurezza Porto di Civitavecchia, protesta Usb

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - In concomitanza con l'audizione del Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale (Adsp), Pino Musolino, prevista domani mattina al Consiglio comunale di Civitavecchia, una delegazione di lavoratori della Port Authority Security (Pas), circa una sessantina di uomini e donne che svolgono il servizio di vigilanza dello scalo marittimo, sarà in presidio al Pincio, davanti alla sede del Comune guidato dal sindaco Ernesto Tedesco, "per ribadire ancora una volta la convinta contrarietà ad ogni ipotesi di esternalizzazione". Lo rende l'Unione sindacale di base di Civitavecchia che ha indetto la mobilitazione.

"La convenzione che affida alla Pas la gestione dei servizi di sicurezza sussidiari del Porto di Civitavecchia è scaduta lo scorso 30 giugno e, ad oggi, - prosegue Usb - non sembrano esserci garanzie di alcun tipo né per il futuro di una società in house che, va sottolineato, da due anni chiude i bilanci in attivo né, soprattutto, per i lavoratori e le lavoratrici della stessa Pas".

"Una situazione di incertezza e di instabilità che ha peraltro già determinato la mancata stabilizzazione dei cinque storici precari della Pas i quali - rileva Usb - pur avendo tutti i requisiti in regola per vedersi finalmente riconosciuto un contratto a tempo indeterminato, si sono visti prorogare il loro rapporto lavorativo soltanto di poche settimane o addirittura, come nel caso di uno di loro, sono già fuori dall'azienda e quindi senza lavoro".

Ad avviso della sigla sindacale, "la situazione è incomprensibile e ingiustificabile da ogni punto di vista, ed è paradossale se si pensa alla mole di lavoro che l'Adsp ha richiesto di svolgere alla Pas in questi mesi soprattutto in relazione al boom dei traffici crocieristici e ro-pax che il Porto di Civitavecchia sta registrando. Una situazione che, auspichiamo, il presidente Musolino vorrà chiarire una volta per tutte proprio domani, al cospetto della massima assise cittadina e degli stessi lavoratori della Pas". (ANSA).