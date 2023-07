Ucciso con mazza da baseball per lite condominiale, tre arresti

Durante una lite condominiale avvenuta a Roma un 60enne, residente a Ponte Galeria, è stao aggredito con calci e pugni e con una mazza da baseball e un mattarello in legno. La vittima è deceduta per le ferite riportate al Policlinico Gemelli. Le tre persone accusate della sua morte sono state sottoposte a fermo per omicidio in concorso. Si tratta di un siriano, 26enne, e di due italiani di 37 e 30 anni, tutti con precedenti.

Nell'aggressione avvenuta alcuni giorni fa è rimasta ferita anche un'altra persona Ad eseguire il fermo sono stati i carabinieri della compagnia di Roma Ostia e, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per tutti e tre..

Nel corso delle perquisizioni che sono state seguite a casa di uno dei tre, i militari hanno sequestrato una mazza da baseball che non si esclude sia la stessa utilizzata durante la lite. (ANSA).