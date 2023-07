Sciopero del trasporto pubblico, chiusa la metro A

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Chiusa la metro A per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico di 24 ore, comunica Roma Mobilità. Sono inoltre possibili rallentamenti sulla metro B/B1 e sulla linea Termini-Centocelle. Regolare invece la metro C, mentre sono possibili riduzioni di corse per bus e tram. (ANSA).