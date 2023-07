Santa Cecilia, Orchestra dei Conservatori nel Requiem di Verdi

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Primo concerto dell'Estate a Santa Cecilia nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma Ennio Morricone. Il 12 luglio alle 21 l'Orchestra dei Conservatori e del Coro dell' Accademia Nazionale sotto la direzione di Alessandro Bonato, giovane promessa del podio, eseguirà la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Si apre dunque all'insegna della valorizzazione delle giovani promesse della musica il programma di serate dell' Accademia Nazionale. I quattro solisti saranno Chiara Isotton (soprano), Irene Savignano (mezzosoprano), Vassily Solodkyy (tenore) e HuanHong Li (basso). Il Coro è istruito dal nuovo maestro Andrea Sechi.

Il ricavato della serata verrà devoluto a favore della iniziativa VivaVerdi, promossa dal Ministero della cultura in collaborazione con i teatri lirico-sinfonici italiani per sostenere il progetto di acquisto, salvaguardia e valorizzazione della Villa di Giuseppe Verdi a Sant'Agata di Villanova.

Il veronese Alessandro Bonato, classe 1995, è tra i direttori più apprezzati e promettenti della sua generazione. Lo scorso anno ha debuttato al Musikverein di Vienna sul podio del Wiener Concert-Verein, ha diretto nuove produzioni del Barbiere di Siviglia allo Sferisterio di Macerata e di Norma per OperaLombardia ed è stato ospite di orchestre in Italia, in Giappone e Danimarca. L'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani, progetto promosso dal Ministero dell' Università e della Ricerca, è stata fondata al fine di promuovere il sistema dei Conservatori di musica e creare, per i migliori studenti iscritti alle Istituzioni di Alta Formazione Musicale, occasioni formative altamente professionalizzanti.

La Messa da Requiem fu originariamente concepita da Verdi per commemorare la morte di Rossini avvenuta nel 1868. Il progetto si rivelò irrealizzabile, ma pochi anni più tardi, nel 1873, la morte di Alessandro Manzoni colpì profondamente il compositore che decise di rimettere mano al Requiem. La prima esecuzione avvenne a Milano il 22 maggio 1874, primo anniversario della morte dello scrittore. (ANSA).