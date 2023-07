Roma, da giunta ok a 30 interventi 'black point' pro-pedoni

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - La Giunta capitolina ha approvato il Programma degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, cosiddetti 'Black point pedonali', e il relativo schema di convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, proprio a fine giugno, ha accolto il Programma di Roma Capitale e stanziato circa 4,3 milioni di euro. Lo rende noto il Campidoglio.

I lavori, che riguarderanno 30 ambiti critici per le utenze deboli distribuiti nei 15 Municipi, partiranno a dicembre 2023 e dureranno un anno; quindi, saranno ultimati per l'inizio del Giubileo 2025. Le principali soluzioni tipologiche che saranno attuate, in funzione delle caratteristiche del singolo ambito di intervento, sono la migliore definizione delle traiettorie; nuova segnaletica orizzontale e verticale; controllo e riduzione della velocità; riprofilatura dei cigli e dei cordoli spartitraffico; rimodulazione e messa in sicurezza degli attraversamenti e dei percorsi pedonali; ottimizzazione degli spazi di sosta e visibilità; ottimizzazione della regolazione semaforica.

"Già entro la fine del 2024 - ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri - metteremo in sicurezza 30 incroci critici per l'attraversamento dei pedoni. Si tratta di un lavoro prioritario che va a inserirsi nella strategia complessiva di interventi sui 175 incroci maggiormente a rischio incidenti e per i quali abbiamo già concluso alcuni cantieri, tra i quali il lotto relativo agli interventi sulla via Nomentana che sarà seguito da quelli in partenza lungo la Cristoforo Colombo. Oggi, con questo provvedimento - ha concluso - usiamo fondi nazionali per una serie di lavori di messa in sicurezza espressamente dedicati ai pedoni della Capitale"."Sono interventi molto importanti - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - perché si inseriscono all'interno delle misure che stiamo mettendo in campo sulla sicurezza stradale. A Roma muoiono molti più soggetti deboli della mobilità come pedoni e ciclisti rispetto alle altre città italiane ed europee. Per questo dobbiamo mettere la loro incolumità al centro dei nostri provvedimenti, come obiettivo fisso e imprescindibile". (ANSA).