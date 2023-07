Minisindaca Centro Roma, 'Fiorello incompatibile con residenti'

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Leggo che l'ad della Rai Roberto Sergio si sta adoperando per mediare con i condomini di via Asiago per fare in modo che la trasmissione 'Viva Rai2!' di Fiorello, anche la prossima stagione, possa tenersi, in strada, come vorrebbe l'artista. Ritengo che vada assicurata a Fiorello la possibilità di proseguire con il suo show, trovando, però, una modalità che tenga conto dell'impatto della trasmissione sui residenti delle vicine strade, a partire da via Asiago". Ad affermarlo in una nota la presidente del Municipio Roma I Centro Lorenza Bonaccorsi.

"Purtroppo, per come è stata organizzata durante la stagione scorsa - aggiunge - dobbiamo registrare l'incompatibilità di 'Viva Rai2!' con le esigenze dei residenti, sia per gli orari di messa in onda, la mattina presto, che per le modalità di svolgimento, visto che la strada veniva lasciata sporca e in disordine dopo ogni puntata. La Rai è un servizio pubblico e non può non tenere in considerazione le esigenze dei cittadini. Mi auguro, quindi, che si possa trovare una soluzione che rilanci 'Viva Rai2!' salvaguardando prima di tutto il diritto al riposo e al decoro dei residenti di quell'area". (ANSA).