Uccisa a Roma:rilievi su pistola giocattolo in casa del 17enne

La polizia effettuerà dei rilievi su una pistola a salve rinvenuta all'interno dell'appartamento del 17enne che la scorsa settimana ha ucciso a Roma la sua coetanea Michelle Causo.

L'arma giocattolo, la replica di una pistola vera, era nascosta e non è chiaro se appartenesse al ragazzo o alla vittima: per questo si attendono i risultati di eventuali impronte lasciate sull'oggetto. Gli investigatori ascolteranno anche alcune persone per far luce sui rapporti che la ragazza aveva con il 17enne, ma anche per chiarire le dinamiche della cerchia di amici che i due giovani avevano in comune e la provenienza della droga rinvenuta nello stesso appartamento.

(ANSA).