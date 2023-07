Taggliavanti, se Roma migliora, migliora il paese

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Quando si parla di infrastrutture se ne occupano solitamente i pubblici amministratori, i tecnici. Ma è importante anche sentire la voce di quelli che, grazie a un sistema infrastrutturale, hanno maggiori possibilità di operare.

Roma è al centro del Paese. Un efficientamento della nostra città è una enorme opportunità per tutti. Se Roma migliora, migliora l'Italia. Siamo la cerniera tra nord e sud. Se non ci fosse Roma, la tradizionale dialettica tra nord sud assumerebbe contorni più duri. Dal punto di vista dell'importanza geopolitica sono aumentate le nostre responsabilità. In questo momento ci sono tanti soggetti, investitori che bussano alla porta del Lazio dicendo che vogliono investire, in quanto area affidabile". Così il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso del convegno "Lo sviluppo infrastrutturale, le scelte del mondo economico a Roma e nel Lazio", che si è svolto questa mattina nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano e dove è stato presentato il Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali del Lazio..

La Fondazione per la mobilità del Lazio, di cui la Camera di Commercio di Roma è fondatore-promotore, è impegnata in un'attività di studi e divulgazione dei fenomeni relativi a infrastrutture, mobilità, trasporti e logistica nella nostra regione, con la finalità di fornire un supporto scientifico ai decisori istituzionali e di stimolare il confronto e la concertazione con gli stakeholder (portatori di interesse).

Proprio con questa finalità l'evento di oggi ha fatto il punto su un tema, qual è quello delle infrastrutture, di grande rilevanza per una crescita equilibrata della nostra città e della regione.

E lo ha fatto a partire dalle priorità individuate dal sistema camerale del Lazio in collaborazione con Uniontrasporti attraverso una puntuale analisi dello stato delle infrastrutture materiali e immateriali (reti per il digitale, banda ultralarga e 5G), a Roma e nel Lazio, e degli investimenti in corso e programmati e l'ascolto degli stakeholder. (ANSA).