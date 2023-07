Strega off 2023, vince Ada d'Adamo

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - È Ada d'Adamo con Come d'aria (Elliot) la vincitrice del Premio Strega Off 2023. Alla scrittrice e danzatrice, morta il 1 aprile, due giorni dopo essere entrata nella dozzina del Premio Strega 2023, è stato assegnato, il 5 luglio al giardino di Monk di Roma, il voto collettivo di Strega off (formato dal pubblico insieme a quello di riviste selezionate) che concorre a eleggere il vincitore del più ambito riconoscimento letterario italiano. Il vincitore del Premio Strega 2023 verrà proclamato stasera, 6 luglio, al Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma.

Gli altri finalisti sono Rosella Postorino con Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), Romana Petri con Rubare la notte (Mondadori), Maria Grazia Calandrone con Dove non mi hai portata (Einaudi) e Andrea Canobbio con La traversata notturna (La nave di Teseo). (ANSA).