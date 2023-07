Pnrr: Gualtieri, 'Roma è partita, siamo dentro ai tempi'

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Rispetto alla messa a terra del Pnrr "Roma è partita. Io oggi ho dato le chiavi di una residenza per persone con disabilità, alcune cose sono già finite, altre le stiamo facendo. Faremo i conti nel 2026, poi verificheremo le milestones. Ma per ora siamo 'on track' rispetto ai passaggi".

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo a un convegno al Cnel.

"I Comuni italiani - ha aggiunto - sono quelli che stanno spendendo di più, sono quelli più avanti rispetto agli altri soggetti attuatori. La media fino adesso è sorprendentemente in linea coi milestone. Perfino i famosi asili nido si stanno facendo. Noi come Roma abbiamo una quantità enorme di progetti, anche Caput Mundi e Giubileo, quindi non solo i 1,1 miliardi come soggetto attuatore del Pnrr che si declinano su quasi 300 interventi, ma anche quelli dell'Anno Santo".

"Abbiamo cercato di 'pnrr-izzare' tutta la strategia di investimento di Roma - ha proseguito il sindaco - non considerando le procedure un vincolo ma addirittura di trattare allo stesso modo tutti gli investimenti, tutti in un cruscotto.

Il nostro 'Next generation Rome' cuba 13 miliardi ed è fatto col Pnrr, ci sono tutti i vari assi strategici su cui abbiamo concentrato anche gli altri investimenti. E' una meta-riforma, il Pnrr come riforma: imparare a spendere e usare gli investimenti è in sè una riforma della PA".

"Per adesso stiamo rispettando tutti i target e le gare non stanno andando deserte - ha detto ancora Gualtieri - Chiaramente arriveremo a un momento di forte concentrazione. Il grosso della roba andrà a terra tra la seconda metà del 2023 e il 2024, ci saranno probabilmente gare per l'acquisto di bus elettrici tra Roma, Milano, Napoli... Noi pensiamo che possano contribuire a dare una trasformazione importante per la capitale d'Italia, per tutto il Paese. Se la Capitale diventa una guida, è la condizione perché l'Italia ce la faccia". (ANSA).