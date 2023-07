Pirovano porta in scena 'Lu santo jullare Francesco' di Dario Fo

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Sarà la cornice ricca di storia del Borgo di Pianiano, in provincia di Viterbo, ad ospitare sabato 8 luglio il tour di Mario Pirovano, istrionico 'giullare' cresciuto alla corte di Dario Fo e Franca Rame. Nel borgo medievale, frazione di Cellere, alle ore 21 andrà in scena 'Lu Santo Jullare Francesco', "uno spettacolo - spiega lo stesso attore - perfetto per essere rappresentato in un luogo così pregno di storia".

La rappresentazione si inserisce all'interno della rassegna 'Musa', musica, spettacolo, arte e artigianato che, giunta alla terza edizione, nasce per promuovere cultura sfruttando la scenografia naturale che offre il Borgo senza alcuna necessità di apporti scenici. In 'Lu Santo Jullare Francesco' lavorando su leggende popolari, su testi canonici del Trecento e su documenti emersi negli ultimi cinquant'anni, Dario Fo elabora un'immagine non agiografica di san Francesco: spogliato dal mito, emerge un personaggio provocatorio, coerente, coraggioso, ironico. Del resto era lo stesso Francesco a definirsi 'jullare di Dio' e questo proprio negli anni in cui l'imperatore Federico II promulgava un editto contro i 'Joculatores' considerandoli buffoni osceni. La rappresentazione si compone di quattro storie fra le più importanti della vita di Francesco tra cui una poco conosciuta, un episodio cancellato da tutte le cronache e ritrovato proprio da Dario Fo e Franca Rame in oltre 2 anni di ricerche. Si tratta de 'La Concione di Bologna sulla Pace e la Guerra'. Nel 1222 il Santo, invitato a tenere un'orazione sulla guerra di nuovo esplosa contro gli Imolesi, si rivolge ai presenti con la classica 'provocazione a rovescio' dei giullari, cosicché esalta la guerra e condanna la pace. L'effetto è immediato, tanto che il popolo chiede a gran voce la pace che verrà firmata di lì a breve. (ANSA).