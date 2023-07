(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il Museo di Roma in Trastevere ospita dal 6 luglio al 7 gennaio 2024 una selezione inedita di 100 immagini di vario formato, tra colore e bianco e nero, del fotografo Philippe Halsman, tra i più originali ed enigmatici ritrattisti del Novecento. L'esposizione 'Philippe Halsman.

Lampo di Genio', a cura di Alessandra Mauro in collaborazione con l'archivio Halsman di New York e con l'agenzia Contrasto che hanno selezionato le foto, presenta per la prima volta in Italia una grande retrospettiva dedicata al geniale fotografo, ripercorrendone la visione e la vita. "Philippe Halsman ha firmato 101 copertine di 'Life', più di ogni altro fotografo; ha creato ritratti straordinari per la loro forza e introspezione - ha commentato la curatrice Alessandra Mauro - e con Salvador Dalí ha inventato immagini come vere performance artistiche. E' tra i più grandi ritrattisti della storia della fotografia, in grado di lavorare sempre tra intuizione immediata, lampi di genio e tecnica raffinata". L'originalità di Halsman è anche nell'aver inventato un metodo per divertire e sorprendere i suoi soggetti: li fa saltare di fronte all'obiettivo, creando il "jumpology", un gioco con il quale è riuscito a far saltare da Marilyn Monroe ai Duchi di Windsor, inaugurando un modo tutto nuovo di fotografare. La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è organizzata da Contrasto e Zètema Progetto Cultura. (ANSA).