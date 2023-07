Gualtieri, tassisti Roma aderiscano a doppio guidatore

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Noi abbiamo un boom del turismo che è molto positivo ma anche grazie alla nostra azione di contrasto dell'abusivismo la situazione a Fiumicino è migliorata, le corse rispetto al Pre covid sono aumentate del 47 per cento da Fiumicino, i tassisti vanno dove la tariffa è più alta e si scoprono i tragitti più brevi, quindi noi abbiamo adottato subito l'ordinanza sul doppio guidatore perchè è l'unica cosa che può immediatamente aumentare il numero di taxi". Lo dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sulla questione taxi, a margine di un evento.

"Quindi il mio invito è agli operatori, aderite a questa opportunità e poi sappiamo che dobbiamo aumentare le licenze purtroppo abbiamo una legislazione anti diluviana sui taxi che richiede molto tempo per questo processo, lavoreremo su aumento licenze ma intanto tassisti aderiscano al doppio guidatore , si sa benissimo che c'è un sottodimensionamento, io quello che dico è noi adesso dobbiamo definire il numero esatto ma quanto più aderiranno oggi al doppio guidatore, tanto meglio sarà poi la definizione del numero complessivo delle licenze dei taxi. Noi oggi non possiamo tracciare i taxi - ha aggiunto - , io posso sapere dov'è un autobus ma non posso sapere se il tassista sta lavorando, quindi c'è anche un tema legislativo da affrontare però stiamo facebdo nostra parte per rispondere a questo picco di domanda con aumento dell'offerta". (ANSA).