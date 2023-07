Controlli polizia a Termini, quattro persone arrestate

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Quattro arresti e una persona denunciata. E' il bilancio dei controlli svolti dalla polizia nella zona della stazione Termini a Roma.

In manette sono finite due donne di 32 e 27 anni, accusate di furto aggravato in concorso. Sotto la banchina metro della stazione Cavour, le guardie giurate in servizio hanno notato tre donne che discutevano animatamente e vista la situazione hanno contattato il numero il 112. I poliziotti impegnati in un servizio in zona sono immediatamente intervenuti con le guardie giurate constatando che due ragazze, poco prima, all'interno del vagone della metropolitana, avevano sottratto il portafoglio con 7.870 euro, ad una donna ucraina di 48 anni. Sono state intercettate alla stazione metro Cavour e arrestate, il portafoglio con tutto il suo contenuto è stato restituito alla donna.

In via Giolitti il personale del commissariato Viminale ha arrestato un 46enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per lo stesso reato, in via Celimontana, arrestato un 45enne albanese e denunciato in stato di libertà per concorso una donna di 32 anni. (ANSA).