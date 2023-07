Viceparroco, domani per Michelle canti di resurrezione

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Domani alle 11 il vescovo ausiliario del settore ovest don Baldassarre Reina celebrerà i funerali di Michelle. Siamo in continuo contatto con la famiglia, erano nostri parrocchiani da sempre, e con tutto il quartiere. Questa è una comunità ferita". Lo dice all'ANSA don Marco, il viceparroco Santa Maria della Presentazione in via di Torrevecchia a Roma dove si svolgeranno le esequie di Michelle Causo, uccisa da un coetaneo.

"La liturgia sarà animata dai ragazzi della parrocchia - aggiunge - il coro parrocchiale intonerà canti di dolore ma anche di speranza cristiana e di resurrezione. E' vero che siamo una famiglia, una comunità colpita ma stiamo veramente cercando la speranza nella fede".

Don Marco spiega che "esternamente alla chiesa sarà previsto uno spazio per i fiori che porteranno gli amici e chi vorrà. Ci saranno anche le foto di Michelle. Abbiamo allestito anche un'area per i giornalisti. Riguardo agli addobbi - conclude - in chiesa manterremmo i fiori della mamma, del papà e del nonno".

Nulla invece in merito al matrimonio che il fidanzato di Michelle vorrebbe si celebrasse: "In chiesa non è previsto nulla in tal senso". (ANSA).