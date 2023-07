Roma: al via il concorso per 800 nuovi vigili urbani

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Sono iniziate, nei padiglioni della Fiera di Roma, le prove preselettive del concorso bandito da Roma Capitale per l'assunzione di 800 nuovi agenti di Polizia Locale. I primi 2300 candidati hanno concluso la prima sessione del concorso che si concluderà il 6 luglio. L'organizzazione prevede la partecipazione di 4100 candidati per ogni sessione, una di mattina e una nel pomeriggio. Lo rende noto il Campidoglio.

Subito dopo il termine della sessione conclusiva del 6 luglio, sarà pubblicata la graduatoria sul sito internet di Formez PA. Si prosegue, poi, a fine luglio con la seconda prova scritta, di 40 quiz a risposta molta da svolgere in un'ora, per i 6.400 candidati che hanno superato la preselettiva.

"A settembre si svolgeranno le prove fisiche, per poi già in autunno passare, per chi risulterà idoneo, all'orale - spiega l'assessore al Personale Andrea Catarci - Stiamo portando avanti un percorso serrato che consentirà a Roma Capitale di avere i nuovi agenti di Polizia Locale in servizio già dai primi mesi del prossimo anno in considerazione delle sfide importanti che attendono la nostra città, prima fra tutte quella del Giubileo del 2025. Un ringraziamento particolare va alla Commissione esaminatrice, alla Formez PA, ai dirigenti e al personale del dipartimento Organizzazione e risorse umane per tutto il lavoro messo in campo e per l'impegno di questi giorni". (ANSA).