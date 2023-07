Pnrr: Schlein,Meloni rischia di far perdere occasione all'Italia

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Non abbandoniamoci alla retorica della generazione Erasmus, finché ci saranno persone della mia generazione e di quelle successive che da quel sogno si sentono ancora escluse, lontane, marginalizzate". Lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein in un punto stampa in occasione della segreteria Dem in corso a Ventotene.

"Riuscire a lavorare su una maggiore inclusione, su una maggiore coesione sociale e territoriale, è ciò che dobbiamo riuscire a fare attraverso l'impiego dei fondi della coesione ma anche del Pnrr - ha aggiunto -. Su cui il governo di Giorgia Meloni rischia di fare perdere all'Italia e all'Europa una opportunità unica e irripetibile". (ANSA).