Latina, festa delle bandiere e 10 anni della bandiera blu

(ANSA) - LATINA, 04 LUG - Si svolgerà domani a Latina la cerimonia "Festa delle bandiere", durante la quale Claudio Mazza, presidente di FEE (Foundation for Environmental Education) Italia, l'ente che rilascia le certificazioni, consegnerà al Comune pontino la bandiera blu 2023 ottenuta per il decimo anno consecutivo; inoltre, il sindaco Matilde Celentano consegnerà le bandiere verdi alle 20 scuole Eco-Schools che si sono distinte a seguito di un percorso improntato sulla diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale. Nella stessa giornata sarà attivo anche l'info-point Punto Blu, con operatori che forniranno tutti i giorni, compresi i sabati e le domeniche, informazioni sul programma Bandiera Blu e sulle iniziative di educazione ambientale promosse. Parteciperà anche ABC, azienda dei beni comuni, per illustrare le iniziative di sensibilizzazione e informazione svolte sul tema dei rifiuti. (ANSA).