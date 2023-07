Scoppia un incendio in un rudere a Roma, un morto

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Un uomo è morto ieri sera a Roma a causa di un incendio avvenuto in un rudere in via Appia. A perdere la vita un cittadino romeno mentre altri due clochard si sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche un carabiniere fuori servizio e agenti di polizia.

Verifiche per stabilire le cause del rogo. (ANSA).