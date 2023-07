Quattro nuovi grandi partner per Aci Frosinone

(ANSA) - FROSINONE, 03 LUG - L'Automobile Club Frosinone "prosegue nell'opera di ampliamento dell'offerta di servizi e vantaggi riservati ai propri associati e della tutela della loro salute, nell'ottica della prevenzione degli incidenti stradali".

Lo comunica una nota dell'ente, che sottolinea come essere soci Aci vada "ben oltre i pur importantissimi servizi legati al soccorso stradale e a tutto quanto concerne l'autoveicolo e l'assistenza alla persona quando è in viaggio. La tessera Aci, grazie all'appartenenza al circuito internazionale ShowYourdCard, garantisce all'associato una miriade di sconti e promozioni davvero unici in migliaia di attività, esercizi commerciali e servizi di ogni settore. Ma non è solo a livello nazionale ed internazionale che la tessera Aci è spendibile, sono tante anche le convenzioni locali, infatti, a rendere preziosa questa forma di associazione e a garantire a tutti i possessori di tessera Aci promozioni dedicate e servizi ulteriori in decine di esercizi". Su questo fronte si sta concentrando l'azione della presidenza e della direzione dell'ente che, nel giro degli ultimi mesi, hanno stretto importanti accordi istituzionali e commerciali. Con i nuovi partner saranno programmate nelle scuole e in eventi dedicati, ma anche social, campagne sui temi della sicurezza stradale, della prevenzione sulla salute degli automobilisti e sulla mobilità sostenibile/sicura. Gli accordi stipulati riguardano la Turriziani Petroli, per la catena di distributori di carburante sul territorio provinciale e nazionale 'ElettroBlu' e la relativa raccolta punti Blumoney; l'Università Telematica Pegaso, ateneo digitale leader in Italia; Terme Santa Maria Maddalena e Aditerm di Ferentino per diagnostica, fisioterapia, servizi sanitari e visite specialistiche e Otovision, la rete provinciale di negozi di ottica e udito di alta qualità. Alla conferenza stampa di presentazione, oltre al Presidente di Aci Frosinone Maurizio Federico, alla direttrice Celestina Arduini, erano presenti i referenti dei 4 partner che hanno spiegato l'importanza di questa sinergia con la Federazione Aci sul territorio provinciale in particolare sul fronte della prevenzione. (ANSA).