Le suggestioni etrusche di Vincenzo Scolamiero a Viterbo

(ANSA) - VITERBO, 03 LUG - Dall'8 luglio al 9 settembre il Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo apre le porte della sua illustre collezione archeologica a una rassegna di arte contemporanea: 'Di terra, acqua e vento', mostra di Vincenzo Scolamiero, artista romano e docente di pittura all'Accademia di Belle Arti di Roma. Sotto i voltoni trecenteschi della Rocca Albornoz si potranno ammirare 30 opere, in particolare carte, tele e lavori di grandi dimensioni - potenti immagini di una natura primigenia - accostati a una scelta di reperti etruschi da cui l'artista ha tratto riflessioni e suggestioni. La mostra, divisa in 4 sezioni, indaga a ritroso nella vasta produzione di Scolamiero, che si è sempre dedicato alla sperimentazione pittorica e che qui si pone al servizio delle tracce materiali e immateriali del mondo antico, e apre nuovi scenari di ricerca, svelando una continuità tematica e tecnica che aggiunge valore a una coerente identità espressiva. La personale, a cura di Francesca Bottari, è patrocinata dal Comune di Viterbo - Assessorato alla Cultura e all'Educazione ed è realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Roma, la Galleria Edieuropa di Roma e il Museo d'Arte Contemporanea Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona di Rende.

