Investito e ucciso dal treno, era un bracciante nigeriano

(ANSA) - VILLA SANTA LUCIA, 03 LUG - È stato identificato questa mattina il giovane che è stato investito e ucciso nella notte tra sabato e domenica dal treno 'rapido' che collega Roma con Reggio Calabria lungo il tratto Roma - Cassino nella località Ponte La Pietra a Villa Santa Lucia. Si tratta di un bracciante nigeriano di 27 anni che abitava a poca distanza dal luogo dell'incidente ed era stato assunto come stagionale in un'azienda agricola.

La Polizia Ferroviaria ha ricostruito che stava rientrando a casa in sella la sua bicicletta, camminando sullo stretto cordolo in cemento che costeggia la massicciata in pietra dei binari: troppo vicino al convoglio, che transitando a velocità sostenuta o lo ha risucchiato o lo ha agganciato, scaraventandolo ad alcuni metri di distanza ed uccidendolo sul colpo.

La salma è ora nell'obitorio dell'ospedale 'Santa Scolastica' di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).