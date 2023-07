Giubileo: Atac, per l'Anno Santo le pensiline smart

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Entro il Giubileo arriveranno a Roma le nuove pensiline 'smart' per le fermate degli autobus e centinaia di nuove paline elettroniche. Saranno diffuse soprattutto nelle zone delle basiliche e degli eventi dell'Anno Santo. Lo ha spiegato il direttore generale dell'Atac Alberto Zorzan in audizione in commissione capitolina Giubileo: "E' uno dei progetti più iconici del Giubileo" ha detto il dirigente.

Atac, presente anche il presidente Giovanni Mottura, ha fatto il punto sugli interventi che riguardano l'azienda in occasione dell'evento del 2025. Cinque fanno riferimento al primo dpcm del 15 dicembre 2022, quattro al secondo dpcm dello scorso 8 giugno.

Nel primo gruppo, che comprende interventi 'essenziali e indifferibili', da completarsi quindi entro l'inizio del Giubileo, c'è appunto il Piano delle pensiline e delle paline: "Atac ha ricevuto da un proprio concessionario una proposta di finanza di progetto - ha spiegato Zorzan - per andare a realizzare 435 nuove pensiline 'smart' di cui una trentina con schermo digitale touch, quindi al massimo livello tecnologico, e 405 nuove paline elettroniche. Questa proposta fa sì che al di là dei 61 milioni di fondi del Giubileo, viene poi permesso al concessionario tramite sfruttamento pubblicitario il rientro dai costi che sostiene, che sono circa 140 milioni. Stiamo predisponendo la documentazione per pubblicare la gara pubblica.

Siamo nei tempi. La concentrazione maggiore delle pensiline sarà nell'area più interessata dalle basiliche e dai cerimoniali connessi al Giubileo - ha concluso il manager - Sarà uno dei più importanti progetti tra quelli presentati".

Al momento, ha spiegato Atac, rispetto alle 9.800 fermate complessive, 1.400 sono dotate di pensiline, le altre sono solo paline che in 270 casi sono elettroniche. Si passerà dunque da 1.400 a 1.835 pensiline. Le paline elettroniche diventano dunque 675. (ANSA).